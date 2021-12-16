وزارة الثقافة تتبرء من حفل محمد رمضان: شركات خاصة تقف خلفه

2021/12/16 | 11:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، بيانا تفصيليا بعد العرض الأخير لحفل المصري محمد رمضان، والذي اثار الضجة.وأوضحت الوزارة “رداً على بعض الآراء المتداولة بشأن موقف الوزارة من الفعاليات والعروض الفنية التي أُقيمت مؤخراً قائلة أن “الوزارة تدعم إقامة العروض والفعاليات ذات القيمة الفنية العالية التي تراعي الذوق العام”.وذكرت الوزارة وفقا للبيان: “لقد شهدت …

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