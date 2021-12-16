2021/12/16 | 11:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنايات بابل : الإعدام لاثنين من تجار المخدرات وضبط ١٢ كيلوغراما من "الكريستال" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/16 | 11:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات بابل : الإعدام لاثنين من تجار المخدرات وضبط ١٢ كيلوغراما من "الكريستال") نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات بابل : الإعدام لاثنين من تجار المخدرات وضبط ١٢ كيلوغراما من "الكريستال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).