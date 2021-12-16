الموارد المائية تحذر من شحة قاسية للمياه بحلول 2035

2021/12/16 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الموارد المائيَّة، من حصول انخفاض بكميَّة 11 مليار متر مكعب بالمياه الواصلة للبلاد سنوياً بحلول العام 2035.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله إنَّ أنه سيحصل انخفاض بنسب المياه الواردة سنوياً إلى العراق بنسبة 30 % بحلول العام 2035، بعد إتمام كلّ من تركيا وإيران وسوريا مشاريعها الإروائية، مبيناً أنَّ الحاجة للمياه ستزداد بالتزامن مع زيادة عدد سكانه الذي سيصل العام 2035 إلى 60 مليون نسمة.



وشدد على ضرورة إيجاد حلول علمية دقيقة لمواجهة نقص المياه.

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