هيئة المنافذ: إحباط محاولة تهريب في ميناء أم قصر

2021/12/16 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في ميناء أم قصر الأوسط.

وذلك بعد ضبط وإحالة عجلة خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، وبينت الهيئة وجود تلاعب في رقم الشاصي المذكور في المعاملة الجمركية بهدف تغيير موديل وصنف العجلة التي تحمل عجلة أخرى مع قمارة عجلات عدد ثلاث، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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