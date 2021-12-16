الجيش والحشد يطلقان عملية أمنية بحثاً عن المخطوفين

2021/12/16 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت قوات الجيش والحشد الشعبي، بعملية امنية مشتركة للبحث عن مخطوفين في المحافظة.

وذكر بيان ان القوات انطلقت من ثلاثة محاور شمال ناحية قرة تبة بناء على معلومات استخباراتية للبحث عن المخطوفين الأربعة، ولفت البيان الى ان عناصر داعش تتخذ من سلسلة جبال حمرين اوكارا لها، ومنطلقا لعملياتها الإرهابية، حيث أقدمت قبل ثلاثة أيام على اختطاف صيادين من بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

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