طقس ممطر لليومين المقبلين بدرجات حرارة عشرينية

2021/12/16 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا ممطرا متفاوت الشدة بين منطقة واخرى بدرجات حرارة عشرينية.وذكر بيان للهيئة ان : طقس يوم غد الجمعة سيكون بعموم المناطق غائما ممطرا متفاوت الشدة مصحوبا بعواصف رعدية احيانا .الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 ) كم / س تنشط احيانا الى /30 / كم / س بمدى رؤية /6-8/ كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 14 مئوية والعظمى 22 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 7 مئوية واعلاها في واسط والبصرة 16 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 18 مئوية واعلاها في البصرة 27 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم السبت المقبل وبانخفاض قليل لدرجات الحرارة بعموم المناطق,/انتهى3

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