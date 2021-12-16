- أعتذر - لأرتقى بنفسى - منى حلمي

2021/12/16 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ---------------------------ما أكثر الأشياء ، " البديهية " ، " الغائبة " ، فى مجتمعاتنا .



منها مثلا ، ثقافة " الاعتذار " .



أرى الاعتذار ، من أرقى ،وأشيك ، الأزياء ، الواجب ارتداؤها ، فى جميع المواسم .



أغلبنا يفهم الاعتذار ، على أنه ضعف ، أو مذلة ، أو مهانة ، أو عجز ، أو فضيحة.



مع أن العكس هو الصحيح .



فالانسان " القوى " ، امرأة ، أو رجلا ، " الواثق " فى ثرائه الداخلى ، ولا غرض ......





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