2021/12/16 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#منى_حلمي ---------------------------ما أكثر الأشياء ، " البديهية " ، " الغائبة " ، فى مجتمعاتنا .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- أعتذر - لأرتقى بنفسى - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#منى_حلمي ---------------------------ما أكثر الأشياء ، " البديهية " ، " الغائبة " ، فى مجتمعاتنا .
منها مثلا ، ثقافة " الاعتذار " .
أرى الاعتذار ، من أرقى ،وأشيك ، الأزياء ، الواجب ارتداؤها ، فى جميع المواسم .
أغلبنا يفهم الاعتذار ، على أنه ضعف ، أو مذلة ، أو مهانة ، أو عجز ، أو فضيحة.
مع أن العكس هو الصحيح .
فالانسان " القوى " ، امرأة ، أو رجلا ، " الواثق " فى ثرائه الداخلى ، ولا غرض ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- أعتذر - لأرتقى بنفسى - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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