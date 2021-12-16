2021/12/16 | 11:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RAazNM9_PI4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | حوار الصباح . مريم .. سيدة عراقية قدمت منتجات الطبيعة الاصلية على دراجتها الوردية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | حوار الصباح . مريم .. سيدة عراقية قدمت منتجات الطبيعة الاصلية على دراجتها الوردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).