الشيخ حمودي يهنئء بتشكيل أول محور معارضة عراقية ويدعو لحمايتها

2021/12/16 | 11:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، بالتهاني والتبريكات بتشكيل أول محور معارضة عراقية، مبينا انه يعده انتقالة ديمقراطية نوعية، فيما دعا لحمايتها واعطائها الفرصة.وقال الشيخ حمودي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “نبارك ما تم اعلانه اليوم عن تشكيل أول محور معارضة سياسية عراقية باسم […]

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