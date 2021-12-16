الذكرى 11 لتأسيسه.. فايبر يكافئ مستخدميه في العراق بسيارة وأجهزة موبايل - عاجل

2021/12/16 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اطلق تطبيق فايبر المهرجان السنوي لتقديم الجوائز للمشتركين بمناسبة الذكرى الحادية عشر لتأسيس التطبيق، المملوك لشركة راكتون اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة.

وقالت نادية العبيدي مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في فايبر، "يحتفل فايبر بأحد عشر عاما من التميز والتطوّر والنمو في جميع أنحاء العالم بما في ذلك العراق حيث يعد تطبيق فايبر من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما لدى العراقيين"، موضحة أن "مهرجان الجوائز هذه السنة يأتي بهدايا ومفاجآت كبيرة بما في ذلك سيارة نيسان سني 2021 وأجهزة موبايل آيفون 13 وساعات ذكية مقدمة من قبل وخصومات عند التسوق اونلاين".

وتستمر مسابقة عجلة الحظ على تطبيق فايبر من 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري الى 15 يناير/ كانون الثاني 2022

للمشاركة والفوز بأحد الجوائز الرائعة اضغط على هذا الرابط:

https://vb.me/VB11-IQ

وبمناسبة عيد ميلاده الحادي عشر يعلن تطبيق فايبر عن انطلاق المسابقة والتي سيتمكن المستخدمون في العراق من خلالها الفوز بجوائز عديدة مميزة أهمها سيارة نيسان سني 2021 وأجهزة موبايل آيفون 13 مقدمة من شركة سحر الشرق وساعات ذكية مقدمة من قبل أذاعة اور وخصومات عديدة عند التسوق من كل المتاجر الالكترونية سندي والريان و iBasket.

جدير بالذكر، أن تطبيق فايبر يربط الناس ببعضهم البعض بعض النظر عن هوياتهم أو أماكن تواجدهم، ويمكن لقاعدة المستخدمين العالمية عبر فايبر الاستفادة من مجموعة ميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والحوارات مع العلامات التجارية والمشاهير، في حين يضمن بيئة آمنة ومجانيّة للمستخدمين للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.

وتطبيق فايبر هو جزء من شركة "راكوتين" اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وهو قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف التطبيق العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها.

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