الاستخبارات تحبط عملية ابتزاز إلكتروني وتعيد اموالاً لضحية بالبصرة

2021/12/16 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من إحباط عملية ابتزاز إلكتروني وأعادت اموالاً لضحية بالبصرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "احبطت عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الاشخاص بحق فتاة في محافظة البصرة، على خلفية ورود مناشدة من فتاة طالبت فيها وكالة الاستخبارات بالتدخل وانقاذها من الابتزاز الذي تعرضت له من قبل شخص يجبرها على دفع أموال له أو الرضوخ لرغباته الدنيئة مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن " الوكالة تمكنت من الوصول إلى المبتز، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة وتم تدوين اقواله ابتدائيًا وقضايا وتوقيفه وفق المادة٤٣٠من ق ع بعد أن حذفت محتويات الابتزاز وأمنت حساب الضحية وأعادت المبلغ اليها".

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