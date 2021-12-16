انطلاق عملية دهم وتفتيش في جنوب صلاح الدين

2021/12/16 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الديناعلنت هيئة الحشد الشعبي،، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية دهم وتفتيش جنوبي صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة مشتركة من اللواء الأول في الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية دهم وتفتيش في جنوب محافظة صلاح الدين".واضافت ان "العملية التي تنفذ في ناحية يثرب جنوب المحافظة تهدف الى تأمينها من فلول داعش وملاحقة المطلوبين الدواعش لتقديمهم للقضاء".

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