أمين بغداد يُلزم مدراء دوائر البلديات والمجاري بتوقيع تعهدات قانونية

2021/12/16 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس امين بغداد المعمار علاء معن اجتماعاً موسعاً لبحث جاهزية الدوائر البلدية والفنية والاقسام البلدية للامطار وموقف اصلاح التخسفات وتهيئة المحطات الرئيسة والفرعية بشكل تام.

وذكر بيان للأمانة ان الاجتماع الذي حضره وكيلا امانة بغداد للشؤون الفنية والبلدية والمدراء العامون والاقسام البلدية تضمن مناقشة مدى الاستعداد الكامل وجاهزية الدوائر والمحطات لتصريف مياه الامطار.



ووجه امين بغداد باشراك مدراء دوائر الامانة للإشراف على خطة الدوائر ومتابعة جهود التصريف.

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