إيطاليا تترأس مهمة الناتو في العراق آيار المقبل

2021/12/16 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن سفير إيطاليا الجديد لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، أن بلاده ستترأس مهمة الناتو بالعراق في آيار المقبل.

وأكّد السفير الإيطاليّ، خلال تقديم أوراق اعتماده لوزير الخارجية فؤاد حسين، دعم حكومة بلاده للعراق، مُشيداً بالعملية الانتخابيّة، مُتمنياً للعراق تشكيل حكومة مُنتخبة وممثلةً لتطلعات الشعب العراقيّ.



وكشف عن إنَّ إيطاليا ستترأس مهمة الناتو في العراق في شهر آيار 2022.

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