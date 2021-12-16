2021/12/16 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساندرا_بلودوورث إذا كان المؤرخون يبحثون عن المجموعة التي أطلقت الثورة الروسية، عليهم ألا يختلقوا أي نظرية.



بدأت الثورة الروسية بواسطة النساء والأطفال الجوعى اللواتي طالبن بالخبز والسمك.



بدأن بتدمير عربات الترامواي ونهب بعض المتاجر الصغيرة.



في وقت لاحق، طمحن، إلى جانب العمال والسياسيين، للإطاحة بالنظام الأتوقراطي الروسي.



(1)“من خلال إثارتهن، عن طريق الصدفة، لحالة واسعة من التمرد المدني، أظهرن [نساء الطبقة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا 1917: الجندر، الطبقة والبلاشفة - ساندرا بلودوورث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا 1917: الجندر، الطبقة والبلاشفة - ساندرا بلودوورث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).