الحشد الشعبي: انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب صلاح الدين

2021/12/16 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان، إن “قوة مشتركة من اللواء الأول في الحشد الشعبي والجيش، شرعت بعملية دهم وتفتيش في جنوب محافظة صلاح الدين”.وأضافت، أن “العملية التي تنفذ في ناحية يثرب جنوب المحافظة تهدف الى تأمينها من فلول داعش الإرهابية […]

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