شاهد بالفيديو.. امين بغداد يترأس اجتماعا موسعا للتأكد من الجاهزية التامة للامطار

2021/12/16 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D5sp_eH3KQ8

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