أسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً بالأسواق المحلية في العراق - عاجل

2021/12/16 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف العملة شهدت انخفاضاً طفيفاً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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