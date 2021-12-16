الحشد يعثر على 3 زوارق لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/12/16 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن العثور على ثلاثة زوارق لداعش شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي عثرت ، اليوم الخميس، على ثلاثة زوارق لداعش شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأضاف، ان "قوة من الفوج الثالث في اللواء عثرت على الزوارق التي كانت تستخدمها عناصر داعش لاستهداف المدنيين العزل في منطقة المستنقعات شمال الناحية".

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