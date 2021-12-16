اطباء عراقيون يكشفون عن مرض 'نادر' لسيدة عراقية في كربلاء

2021/12/16 | 12:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الخميس، وضع سيدة لمولود بعد معانتها من عقم اولي، واصابتها بمرض نادر.

وقالت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (16 كانون الاول 2021)، انه "تمكن مستشفى النسائية والتوليد التعليمي بكربلاء، بجهودِ فريق طبي وصحي متخصص، من تحقيق حلم سيدة من أهالي المحافظة تبلغ من العمر 32 عاما في الحمل بعد رحلة علاجية ومتابعة على مدار التسعة أشهر من الحمل من قبل طبيبتها، والمشرفة على توليدها، أخصائية النسائية والتوليد الطبيبة بشرى ناجي الهاشمي".

وقالت الهاشمي وفق البيان، انه "عند مراجعة المريضة لها في عيادتها الخاصة، تم الاطلاع على التاريخ المرضي ونتائج فحوصاتها السابقة، حيث تبين بعد إجراء التحاليل المختبرية والاشعاعية انها تعاني من تشوه خلقي ولديها (رحمين منفصلين) بحاجز كامل، وتشكو من تكيس المبايض".

واضافت، "وبعد اخضاعها لبرنامج تشخيصي والتزامها بالادوية المخصصة لحالتها، حدث الحمل ومدته 9 أشهر".

وتابعت، "وعند وصولها المستشفى كانت تعاني من قلة السائل الأمينوسي الشديد، وكون الطفلة بوضعية لا يسمح بها بتوليدها طبيعيا، قمنا بتحويلها لصالة العمليات، وتوليدها قيصريا، ورزقت بمولود انثى في حالة صحية جيدة ".

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