2021/12/16 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن العثور على ثلاثة زوارق لداعش شمال شرق مدينة بعقوبة.وقال بيان للحشد تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي عثرت ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 3 زوارق لداعش شمال شرق بعقوبة المركز الخبري الوطني.

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