انطلاق بطولة العالم للسباحة في أبوظبي الخميس

2021/12/16 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق اليوم الخميس منافسات النسخة 15 من بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة “25 متراً” التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، حتى يوم الثلاثاء المقبل 21 ديسمبر (كانون الأول) في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

ينظم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة ويشارك فيها 1182 سباحاً وسباحة من 189 دولة، وهو ما يؤكد قيمة الحدث العالمي في ظل تجاوز الأعداد المشاركة لألف رياضي الأمر الذي يعني أن عشاق السباحة على موعد مع التحدي والإثارة على أرض أبوظبي.

وتعد البطولة التي تستضيفها عاصمة الرياضة العالمية هي الأكبر في تاريخ بطولات العالم التي انطلقت قبل 28 عاماً، حيث لم يسبق أن شارك في المنافسات وفود 189 دولة منذ انطلاقتها رسمياً عام 1993 في بالما دي مايوركا الإسبانية، وكذلك هي الأعلى من حيث قيمة الجوائز المالية حيث يبلغ مجموع الجوائز المقدمة 2.8 مليون دولار أمريكي.

ويتضمن جدول الفعاليات منافسات السباحة داخل الاحواض القصيرة “25 متراً”، إلى جانب منافسات الغطس والغطس العالي من على منصة يصل ارتفاعها إلى 27 متراً، وماراثون التتابع في المياه المفتوحة، وماراثون المياه المفتوحة.

وأكملت الوفود المشاركة استعداداتها على الوجه الأكمل، ترقباً لخوض برنامج حافل من المنافسات يضم 57 نهائياً رئيسياً يتم خلاله توزيع 171 ميدالية ملونة.

وبلغ عدد المشاركين في البطولة 1182 سباحاً وسباحة من 189 دولة، وذلك وفقاً للإرقام المعتمدة من جانب اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للسباحة، بواقع 661 سباحاً و521 سباحة في مختلف الفئات، ويتقدم منتخب الإمارات الدول المشاركة بمنتخب يضم 6 من السباحين الشباب بواقع 4 سباحين وسباحتين، فيما يأتي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة المشاركين حيث يعتبر المرشح الأول للفوز باللقب.

وتنطلق منافسات اليوم الأول عند الثامنة صباحاً منافسات السباحة لمسافة 10 كلم في المياه المفتوحة، فيما تبدأ التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للسباحة ( 25 متراً) عند الـ 9:30 صباحاً، على أن يقام حفل الافتتاح الرسمي في الخامسة مساءً، ثم تبدأ الساعة السادسة مساءً نهائيات بطولة العالم للسباحة.

وبعيداِ عن المنافسات الفنية ينتظر جمهور البطولة مجموعة من الفعاليات المجتمعية الرائعة في منطقة ماركت ستريت التي تضم أجنحة الرعاة وكذلك عدد من الفعاليات التفاعلية للجماهير من مختلف الأعمار.

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