طوابير الخبز تنتشر في تركيا.. وخوف من الانتقاد العلني لإردوغان

2021/12/16 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم زيادة حادة في التضخم في تركيا، من المتوقع أن يخفض البنك المزكزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس، الأمر الذي سيزيد من معاناة كثير من الأتراك.

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