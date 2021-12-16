الإعدام شنقاً لأمير عصابات داعش في الكرمة

2021/12/16 | 12:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم الهارب (رافع مشحن عباس الجميلي) والذي عمل بمنصب أمير عصابات داعش الارهابية في قضاء الكرمة.وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المجرم الهارب صدر بحقه حكما بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة الانتماء إلى …

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