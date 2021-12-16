القبض على خمسة دواعش بعملية امنية جنوب الموصل

2021/12/16 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل / اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى القبض على خمسة دواعش بعملية امنية جنوب الموصلوقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" شرطة نينوى نفذت عملية امنية على خلفية معلومات أستخباراتية افاد عن تسلل عصابات داعش الى قضاء الحضر جنوب الموصل اسفرت عن القبض على خمسة دواعش ."/انتهى

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