قوة من الحشد والجيش تطلق عملية امنية مشتركة جنوب صلاح الدين

2021/12/16 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انطلقت اليوم الخميس عملية امنية مشتركة جنوب صلاح الدين .وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي : ان قوة مشتركة من اللواء الأول في الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية دهم وتفتيش في ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين .واضاف ان هدف العملية تامين الناحية من فلول داعش الإرهابية وملاحقة المطلوبين الدواعش لتقديمهم للقضاء./انتهى3

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