مناف الموسوي: لا يوجد اي اجتماع قريب بين الصدر والاطار التنسيقي واكل ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/16 | 12:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مركز بغداد للدراسات الستراتيجية، مناف الموسوي، عدم وجود اي اجتماع قريب بين التيار الصدري والاطار التنسيقي في الحنانة، مشيرا الى ان الاجتماعات قد تعقد بعد قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات.وقال الموسوي: إنه “لا يوجد الان … Readmore

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