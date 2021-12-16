العثور على 3 زوارق لداعش في ديالى - عاجل

2021/12/16 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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عثرت قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، على ثلاثة زوارق لداعش شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الفوج الثالث في اللواء المذكور عثرت على الزوارق التي كانت تستخدمها عناصر داعش لاستهداف المدنيين العزل في منطقة المستنقعات شمال الناحية".

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