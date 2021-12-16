2021/12/16 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ملابسات ما وصف بأكبر عملية سرقة لقاعدة عسكرية إسرائيلية، نهب خلالها أكثر من مئة ألف رصاصة.وأفاد موقع أخبار 13 الإسرائيلي بأن عملية سرقة جرت قبل شهر ونصف، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أكبر عملية سرقة لقاعدة عسكرية إسرائيلية المركز الخبري الوطني.

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