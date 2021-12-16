الاستخبارات تطيح بمبتز إلكتروني استغل فتاة في البصرة

2021/12/16 | 12:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إحباط عملية ابتزاز إلكتروني فيما اعادت اموالا لضحية في البصرة.وذكرت الخلية في بيان، ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إحبطت عملية ابتزاز الكتروني مارسها احد الاشخاص بحق فتاة في محافظة البصرة، على خلفية ورود مناشدة من فتاة طالبت فيها وكالة الاستخبارات […]

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