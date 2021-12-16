2021/12/16 | 12:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع SBI Ventures Singapore Pte.Ltd.(SBI)، إحدى شركات مجموعة SBI Holdings وواحدة من أكبر شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة طوكيو، الاستثمار في حصة بشركة Global Market …

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