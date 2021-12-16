تحديث أسطول النقل الجوي في بغداد

2021/12/16 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، عن إرسال طواقم لتلقي دورات تدريبية على الطائرات الجديدة التي تستعد لتسلمها.

وبخصوص الطائرات التي ستضاف للأسطول الناقل الوطني والمتعاقد عليها مع شركتي إيرباص وبوينغ، ذكرت الوزارة أنها بصدد تسلُّم أول طائرة من نوع “إيه مئتين وعشرين”، خلال أيام من شركة إيرباص، مشيرة إلى أنها طلبت من شركة بوينغ، طائرات من نوع بوينغ سبع مئة وسبعة وثلاثين ماكس.

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