2021/12/16 | 12:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة إسرائيلية تشكل لجنة لتأسيس مستوطنة "مرتفعات ترامب" في الجولان السوري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/16 | 12:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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