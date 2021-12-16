اصدار حكم بالاعدام بحق احد شيوخ الانبار

2021/12/16 | 12:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجرم الارهابي صدر بحقه اوامر بالقبض من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب في وقت سابق.

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