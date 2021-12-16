بايدن يعين ابنة الرئيس الراحل جون كينيدي سفيرة في أستراليا

2021/12/16 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء، تعيين الرئيس جو بايدن لكارولاين كينيدي، ابنة الرئيس الراحل جون إف.



كينيدي الذي اغتيل في 1963، سفيرة في أستراليا، وفق موقع “الحرة” اليوم الخميس.

وكارولاين كينيدي، آخر أبناء الرئيس الراحل على قيد الحياة، وكانت سفيرة لبلادها في اليابان في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وفي كانبيرا ستكون مهمّة السفيرة المقبلة، إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينها، تعزيز الجبهة المشتركة بين الولايات المتّحدة وأستراليا في مواجهة الصين، بعد التوتر المتنامي في المحيطين الأطلسي والهادئ، بين الصين من جهة، وأستراليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بريطانيا، الدول الثلاث التي أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، تحالفاً دفاعياً جديداً اسم “أوكوس” أثار غضب العملاق الآسيوي.

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