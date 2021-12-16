مع موسم هطول الأمطار في السعودية.. هل تغرق جدة؟

2021/12/16 | 12:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال مدينة جدة، غرب السعودية، تستعد في مرحلة رفع الجاهزية لاستقبال موسم الأمطار في وقت يتخوف فيه البعض من المواقع الحرجة التي لا تزال أعمال إنشاء شبكات صرف صحي بها تحت التنفيذ أو الترسية.

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