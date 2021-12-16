2021/12/16 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، أجور المحاضرين في جامعات الإقليم.وحددت وزارة المالية في كردستان أجور المحاضرين كلٍّ حسب شهادته، من الذين يلقون المحاضرات في الجامعات والمعاهد بالفترة المسائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد أجور المحاضرين في الجامعات بكردستان المركز الخبري الوطني.

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