2021/12/16 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، ايقاف استلام متبقي السلفة للمستلفين الراغبين باعادتها للمصرف لاسبابهم الخاصة واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “ايقاف الاستلام يبدأ من يوم الاحد الموافق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



الرشيد يؤجل استلام تسديد متبقي السلفة للراغبين بإعادتها المركز الخبري الوطني.

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