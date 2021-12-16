"بكثير من الأسف".. مطعم حائز على نجمة ميشلان يحصل على تقييم سيّء جدًا

2021/12/16 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللحم يُقدم من قطّارة العين! مطعم إيطالي حائز على نجمة ميشلان يتعرّض للسخرية خلال تقييم مرح من قبل مدونة سفر أمريكية.تقرير جين موس من CNN.

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