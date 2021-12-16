مالية كردستان تحدّد أجور المحاضرين في الجامعات

2021/12/16 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع – ايفان ناصر

حددت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، أجور المحاضرين في جامعات الإقليم.

وحددت وزارة المالية في كردستان أجور المحاضرين كلٍّ حسب شهادته، من الذين يلقون المحاضرات في الجامعات والمعاهد بالفترة المسائية او الساعات الاضافية وهي كما يأتي:

بروفسور 7500 دينار

م .



بروفسور6500 دينار

استاذ 5500 دينار

م .



استاذ 4500 دينار

حاملي الدبلوم العالي سنتين 4500 دينار

حاملي الدبلوم العالي سنة 4000 دينار

حاملي البكالوريوس 3000 دينار

حاملي الدبلوم 2500 دينار

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