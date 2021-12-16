مالية كردستان تحدّد أجور المحاضرين في الجامعات

حددت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، أجور المحاضرين في جامعات الإقليم.
وحددت وزارة المالية في كردستان أجور المحاضرين كلٍّ حسب شهادته، من الذين يلقون المحاضرات في الجامعات والمعاهد بالفترة المسائية او الساعات الاضافية وهي كما يأتي:
بروفسور 7500 دينار
م .
بروفسور6500 دينار
استاذ 5500 دينار
م .
استاذ 4500 دينار
حاملي الدبلوم العالي سنتين 4500 دينار
حاملي الدبلوم العالي سنة 4000 دينار
حاملي البكالوريوس 3000 دينار
حاملي الدبلوم 2500 دينار
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