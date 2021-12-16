جنايات الكرخ تحكم بالاعدام شنقاً بحق المجرم الهارب رافع مشحن الجميلي

2021/12/16 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم الهارب (رافع مشحن عباس الجميلي) .والذي عمل بمنصب أمير عصابات داعش الارهابية في قضاء الكرمة.

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