ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار بعد تصريحات الاحتياطي الاتحادي

2021/12/16 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في آذار، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %، إلى 1781.60 دولار للأوقية الأونصة بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1%، إلى 1782 دولارا للأوقية.

وقال مايكل لانجفورد، المدير في إير جايد لاستشارات الشركات "أي ضعف يعتري الدولار، يجب أن يشهد زيادة متوافقة في الذهب.



تشير التوقعات إلى تراجع عن التحفيز المالي والنقدي، إذا لم تتغير هذه النظرة فسيكون من المنطقي أن تظل أسعار الذهب دون 1800 دولار".

وهبط مؤشر الدولار من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ومواجهة المجلس ارتفاعا في التضخم.

ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة لدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وصعدت الفضة 0.4%، إلى 22.13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1%، إلى 919.08 دولار، وقفز البلاديوم 3.9%، إلى 1657.79 دولار للأوقية.

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