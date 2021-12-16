في بابل… الإعدام لاثنين من تجار المخدرات

2021/12/16 | 13:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الخميس، حكمين بالإعدام بحق مجرمين اثنين من تجار المخدرات، فيما كشفت عن ضبط كميات كبيرة من مسحوق الكريستال بحوزتهما.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان وصل “النور نيوز” إن “محكمة جنايات بابل أصدرت حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مجرمين اثنين يتاجرون بالمخدرات”، لافتاً إلى أن “القبض على المجرمين …

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