مظاهرة للمصابين وعوائل شهداء الجيش العراقي في كربلاء للمطالبة بحقوقهم

2021/12/16 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / تظاهر العشرات من المصابين وعوائل شهداء الجيش العراقي مطالبين بحقوقهم في منحهم قطع اراضي وصرف المستحقات المالية المتاخرة كالرواتب ومنح العلاج وباقي الامتيازات التي اقرها القانون ./ انتهى

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