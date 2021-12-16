مصرف الرشيد يؤجل استلام تسديد متبقي السلفة للراغبين باعادتها لاغراض التطبيق السنوي

2021/12/16 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصرف الرشيد عن ايقاف استلام متبقي السلفة للمستلفين الراغبين باعادتها للمصرف لاسبابهم الخاصة.وذكر بيان للمصرف ان ايقاف الاستلام يبدأ من يوم الاحد الموافق 2021/12/19 ولغاية بداية العام الجديدواضاف ان هذا الايقاف جاء لاغراض التطبيق السنوي وسيستانف المصرف مزاولة نشاطه بداية شهر كانون الثاني/ 2022./انتهى3

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