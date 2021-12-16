2021/12/16 | 13:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إحباط عملية ابتزاز إلكتروني فيما اعادت اموالا لضحية في البصرة.وذكرت الخلية في بيان، ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إحبطت عملية ابتزاز الكتروني مارسها احد الاشخاص بحق فتاة في محافظة البصرة، على خلفية ورود مناشدة من فتاة طالبت فيها وكالة الاستخبارات بالتدخل وانقاذها من الابتزاز الذي تعرضت له من قبل شخص يجبرها على دفع أموال له أو الرضوخ لرغباته الدنيئة مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي”.واضاف البيان ان “الوكالة تمكنت من الوصول إلى المبتز، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة وتم تدوين اقواله ابتدائيًا وقضايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هدد بنشر صورها..



الاستخبارات تطيح بمبتز إلكتروني استغل فتاة في البصرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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