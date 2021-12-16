المرور العامة تكشف عن اجراء جديد بشأن سيارات الاجرة

2021/12/16 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، أن رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي أصدر توجيهاً بشأن فئة من السيارات، فيما أشارت الى اتخاذها إجراءات جديدة تخص سيارات الأجرة.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه NRT عربية، (16 كانون الاول 2021)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بمنع السيارات الخصوصي من العمل كسيارة أجرة وتم تطبيق هذا الاجراء سابقاً"، مبيناً، أن "مفازر المرور ستطبق هذا الإجراء قانونياً وبشكل دقيق وسيتم التشديد عليه ومحاسبة المخالفين للقرار".

واضاف، أن"مديرية المرور العامة ستصدر بياناً حول تثبيت رقم سيارة الأجرة داخل السيارة على (الدشبول) أمام الركاب ليتم قراءة الرقم"، لافتاً، إلى أن "هذا القرار ملزم وعلى جميع اصحاب المركبات تطبيق هذا القانون".

وبشأن الإشارات المرورية وكاميرات المراقبة، أكد اسماعيل، أن "هناك تعاوناً بين المرور العامة وامانة بغداد بشأن الإشارات المرورية"، معرباً عن أمله في"تشغيل كل الإشارات المرورية جميعها بدون استثناء في بغداد".

وتابع ان "كاميرات المراقبة موجودة وهذا الأمر متعلق في أمانة بغداد"، لافتاً الى أن "المرور العامة تنتظر الاتمتة الالكترونية، بالاضافة ان هناك دراسات في الوزارة وسيتم الامر في السنة المقبلة".

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