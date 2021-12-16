2021/12/16 | 13:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eOPrECq__z4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة كاميرا صباح دجلة من معرض بغداد الدولي للكتاب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة كاميرا صباح دجلة من معرض بغداد الدولي للكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).