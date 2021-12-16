شاهد بالفيديو.. العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر خطورة للعيش في العالم وقادته منشغلون بمصالحهم الشخصية

2021/12/16 | 13:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B95Ft19_hro

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