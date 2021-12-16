2021/12/16 | 13:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 0ARar9WGZAA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل الانقسام في صفوف الاطار التنسيقي سيسرع في تشكيل الحكومة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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